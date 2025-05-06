La consulta de dol perinatal de l'hospital Arnau de Vilanova va atendre 200 pacients al 2024 per pèrdues gestacionals
El centre ha acollit una jornada sobre el model d'acompanyament al dol perinatal a la Regió Sanitària de Lleida
La consulta de dol perinatal de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que es va posar en marxa fa 4 anys, va atendre el 2024 un total de 200 pacients, de les quals 65 van ser primeres visites per pèrdues gestacionals. D’aquestes, 25 van ser pèrdues fetals de menys de 20 setmanes de gestació, 14 per pèrdues de més de 20 setmanes i 26 per interrupcions legals de l'embaràs (ILE) per malformació fetal o anomalia genètica. L'hospital ha acollit aquest dimarts una jornada sobre el model d'acompanyament al dol perinatal a la Regió Sanitària de Lleida, la qual ha aplegat professionals de la medicina, la infermeria i la llevadoria de l'atenció primària i hospitalària.
L’objectiu de la jornada ha estat aportar i compartir coneixements entre els professionals dels diferents àmbits implicats en l'atenció a les famílies en situació de mort i dol perinatal i oferir recursos per abordar les situacions de diagnòstic desfavorable, mort intrauterina, intrapart i neonatal, basades en bones pràctiques.
Emilio Maestre, facultatiu especialista del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia i coordinador de la Unitat de Dol Perinatal de l'HUAV, ha explicat que les famílies que viuen la pèrdua d'un fill o filla durant la gestació "pateixen un fort impacte emocional des del moment en què reben la notícia i requereixen d'un acompanyament especial per part dels professionals de la salut".
"La nostra societat viu d'esquena a la mort i el dol perinatal és un dol desautoritzat socialment, que molts cops es viu en silenci i solitud. Aquest dol pot acabar en una depressió, per això és tan important l'acompanyament professional i el treball en equip entre els diferents nivells assistencials", ha afegit Maestre.
La jornada s'ha desenvolupat en diferents taules temàtiques sobre l'atenció al dol perinatal, el circuit i les millores implementades, l'atenció psicològica, les cures pal·liatives pediàtriques i el dol neonatal a l'atenció primària, entre altres.