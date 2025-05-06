EDUCACIÓ
Professors catalans han perdut un 25% de poder adquisitiu des del 2009
Segons un estudi del sindicat CSIF
El professorat de l’educació pública de Catalunya ha vist reduït el seu poder adquisitiu entre un 20% i un 25% des de l’any 2009, segons dades recollides pel sindicat CSIF, que indica que aquesta pèrdua es deu principalment a l’estancament salarial en un context d’inflació sostinguda i a l’increment constant del cost de la vida.
El sindicat denuncia que, “malgrat alguns increments puntuals, els sous del professorat no han seguit el ritme de la inflació” ja que no han superat el 3,5% en els últims anys. Així, exigeix una pujada salarial del 25% “per revertir la situació i garantir unes condicions laborals dignes”.
CSIF lamenta que educar a Catalunya “es paga a preu de saldo” perquè un mestre del grup A2 amb jornada completa cobra aproximadament 1.958 euros nets mensuals per una jornada oficial de 37,5 hores setmanals, la qual cosa equival a uns 12,05 euros nets per hora. “Tanmateix, la jornada real supera amb escreix la teòrica i, amb el volum d’hores reals, el sou efectiu per hora podria situar-se fàcilment per sota dels 9 o 10 euros”, afegeix.
David Aguilera, responsable d’Educació del sindicat a Catalunya, adverteix que “la situació és insostenible. Els mestres aguanten per vocació, però això no pot ser l’excusa per continuar explotant-los emocionalment i econòmicament. No volem ser la guardiola del departament”.
CSIF alerta que, si no s’adopten mesures urgents, la “crisi de vocacions docents” podria agreujar-se més. El sindicat exigeix una “aposta real” pel reconeixement professional, una millora salarial immediata i “polítiques efectives de conciliació per dignificar la professió docent”.