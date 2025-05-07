Un de cada cinc lleidatans d'entre 18 i 24 anys no ha acabat l'ESO
Segons un informe amb dades recopilades entre 2011 i 2021
L’abandó escolar en persones d’entre 18 i 24 anys que no han completat l’ESO i no han continuat formant-se a Lleida ronda el 20,4%, segons un informe estatal publicat aquest dimarts per les fundacions Ramón Areces i Societat i Educació partint de les dades recopilades entre 2011 i 2021.
Una xifra que la situa com la segona millor província de Catalunya, ja que només Barcelona (16,6%) està per sota, mentre que Tarragona (21%) i Girona (25,8%) la superen. En el conjunt de Catalunya, aquest registre ha baixat lleugerament els últims anys. L’estudi també constata que l’abandó a les províncies del sud d’Espanya i a les illes és més d’un 30% superior a les del nord i nord-oest. Prova d’això és que a Guipúscoa aquest valor es va situar en el 7,1% el 2021, mentre que a Almeria va ser del 32,9%.