Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

Col·lisió entre un turisme i un autocar a l’avinguda del Segre de Lleida

Malgrat l’aparatós impacte, que s’ha produït per encalç, no s’han registrat ferits

L’accident s’ha produït en direcció al barri de Pardinyes.

L'accident s'ha produït en direcció al barri de Pardinyes.

Un accident per encalç entre un turisme i un autocar s’ha produït aquest dimecres a l’avinguda del Segre de Lleida, sense que s’hagin registrat ferits. L’incident, que ha obligat a realitzar desviacions de trànsit, ha ocorregut poc abans de les 8:00 del matí en direcció al barri de Pardinyes, a l’altura de la passarel·la dels Camps Elisis.

El turisme i l’autocar implicats en la col·lisió.

El turisme i l'autocar implicats en la col·lisió.

Fins al lloc de l’accident s’han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han comprovat que no hi havia persones lesionades, així com diverses patrulles de la Guàrdia Urbana. Els agents han hagut de tallar un dels carrils a sentit contrari per facilitar la desviació de la circulació mentre es gestionava la retirada dels vehicles implicats.

