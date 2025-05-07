SEGRE
Comencen els treballs per al nou pavelló de la Fira de Lleida: haurà d’estar a punt aquesta tardor

L’empresa que farà la llosa sobre la qual s’aixecarà va començar ahir les tasques prèvies

Els treballs als terrenys en els quals està previst el nou pavelló de la Fira. - SCD

Santi Costa Domingo
Publicat per
S. COSTA D.

Les obres per construir el nou pavelló de Fira de Lleida han començat aquesta setmana i ahir operaris de l’empresa adjudicatària encarregada de construir la llosa i els fonaments sobre la qual s’aixecarà, Boscirem SL, ja estaven treballant sobre el terreny. Aquest nou pavelló s’aixecarà al solar que hi ha entre els carrers Camí de Picos i Gandesa, al costat dels pavellons 3 i 4, i serà desmuntable per traslladar-lo en un futur al nou recinte firal que preveu habilitar el govern municipal a la finca de l’antiga Hípica.

Els treballs van començar a començaments de setmana amb el moviment de terres, la demolició de les pilones que hi havia a la finca i de part de l’asfalt que hi ha al costat del pavelló 4. Aquests treballs van ser adjudicades a Boscirem SL per 657.797,15 euros, IVA inclòs. Una vegada estigui construïda la llosa i els fonaments, s’habilitarà el nou pavelló, que anirà a càrrec de la Unió Temporal d’Empreses formada per Bové i Gili i De Boer i costarà 2.483.316 euros. Haurà d’estar llest per al saló Municipàlia de tardor. Tanmateix, les obres es podrien demorar ja que una altra firma que va optar al contracte va recórrer l’adjudicació al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

