TRADICIONS
Elegits els ‘joves referents’ de Lleida, que substitueixen les pubilles i els hereus
Gerard Fernández, Mar Servià, Adrià Codina i Ángeles Akel, escollits entre 13 candidats
Gerard Fernández, Mar Servià, Adrià Codina i Ángeles Akel seran els primers joves referents de la ciutat, l’actualització de les pubilles i hereus després d’anys de polèmica des que l’anterior govern municipal va eliminar aquestes figures tradicionals. L’actual govern, que substitueix el pubillatge pels referents, ha elegit els 4 joves d’entre 13 candidatures, 7 noies i 6 nois, per “representar el col·lectiu juvenil en actes emblemàtics de la ciutat durant l’any, personificant els valors de participació, solidaritat, creativitat i implicació social”.
Gerard Fernández Muñoz de Luna, de 21 anys, és veí de l’Horta. Tècnic en patronatge i moda, treballa en una sastreria de la ciutat mentre cursa Administració i Direcció d’Empreses. Ha estat voluntari en activitats de la partida del Camí de la Mariola i va ser hereu el 2025 de les seues festes. També és jugador de futbol sala amateur.
Mar Servià Mayench, de 18 anys, estudia segon de Batxillerat a l’institut Gili i Gaya, que dona suport a la seua candidatura. També cursa sisè de Música al conservatori. La seua investigació sobre la crisi climàtica ha estat reconeguda a l’Stockholm Junior Water Prize. Ha competit en bàsquet i va ser pubilleta de les festes de Balàfia.
Adrià Codina Ferrer, de 24 anys, és el galerista més jove de l’Estat i recentment ha obert una galeria d’art al centre de la ciutat, com va informar aquest diari. La seua candidatura compta amb el suport de l’Ateneu Popular de Ponent. És impulsor de festivals i esdeveniments culturals, i presideix des del 2019 l’associació Cultura Lliure de Lleida.
Ángeles Akel Castro, de 25 anys, va nàixer a l’Argentina i està vinculada a la ciutat des de fa una dècada. És integradora social i tècnica al Centre Obert El Trampolí, als Mangraners. Així mateix, ha estat voluntària del pla iglú o l’acollida a temporers i és mediadora als pisos d’autonomia de l’associació Down Lleida, com també va publicar aquest diari.
Veïns i partits volen recuperar les tradicionals pubilles i hereus
La Paeria va anunciar el mes passat que reconvertirà les pubilles i hereus –eliminades per l’anterior govern municipal– en els joves referents, la qual cosa va causar crítiques de l’oposició i de la federació d’associacions de veïns. Junts va presentar una moció en l’últim ple per recuperar el pubillatge amb les seues figures i vestits tradicionals, i va ser aprovada amb tots els vots a favor tret d’ERC i El Comú. PSC i Junts van acordar que la comissió de Cultura Popular i Tradicions definirà les bases partint del reglament de l’entitat Foment del Pubillatge Català.
La presentació oficial dels referents tindrà lloc aquest divendres durant el pregó de les Festes de Maig al saló de plens de la Paeria, on es portarà a terme la imposició de les bandes que els acrediten com a representants de la joventut lleidatana. L’ajuntament indica que els joves han estat elegits “mitjançant un procés rigorós i participatiu, valorant-se especialment la seua trajectòria, el seu compromís amb Lleida i la capacitat d’inspirar”. El jurat ha estat format per representants d’entitats i tècnics de diverses regidories. El càrrec és voluntari i dura un any.