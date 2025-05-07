SEGRE
TRIBUNALS

Li demanen 12 anys per un doble apunyalament

L’acusat va ser arrestat el setembre del 2023 a Almenar. - JORDI ECHEVARRIA

La Fiscalia sol·licita una condemna de 12 anys de presó per a un home de 30 anys que va ser detingut pels Mossos el 16 del setembre del 2023 a Almenar com a presumpte autor de l’apunyalament a la festa major de la localitat. Es preveu que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.

El Ministeri Públic l’acusa d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i un delicte de lesions amb arma blanca. Una de les víctimes va ser apunyalada a l’esquena i l’altra va rebre diverses punyalades al costat, en va esquivar una al coll i va estar cinc dies hospitalitzada, dos a l’UCI.

El Ministeri Públic sol·licita que l’home –que va ingressar a la presó– sigui expulsat del país quan hagi complert dos terceres parts de la condemna. Per a les víctimes, reclama uns 16.000 euros d’indemnització.

