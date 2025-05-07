El polígon industrial el Segre s’ampliarà amb 55 noves hectàrees
Iniciat el tràmit de modificació del Pla general d’ordenació urbana
La Generalitat, conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida, han iniciat el tràmit de modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, per ampliar el polígon industrial del Segre amb 55 noves hectàrees per potenciar el teixit empresarial de la província i així incrementar el volum d’empreses de la zona.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria de Territori ha explicat que aquesta modificació també permetrà crear un eix verd que connectarà La Mitjana del riu Segre, les zones verdes del polígon i la Reserva Natural de la finca de Torrerribera.
Aquestes 55 hectàrees es destinaran principalment a activitats industrials i logístiques, de les quals es preveu que un 44% del sector vagi destinat a sistemes públics i el 56% restant a usos privats.