TRENS
Generalitat i Estat negocien més Avant per a Ponent
Paneque reconeix “carències” de places cap a Barcelona. El traspàs de les RL3 i RL4, previst per a mitjans del 2026
La Generalitat negocia amb el ministeri de Transports un augment de freqüències i places dels trens Avant entre Lleida i Barcelona. Així ho va assegurar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació al Parlament de la diputada d’ERC per Lleida, Montse Bergés. La consellera va insistir que l’executiu coneix les “carències” denunciades per les plataformes d’usuaris i va reconèixer que “es mostren insuficients” les millores que van entrar en vigor l’octubre, quan es va doblar la capacitat de l’Avant de les 7.05 hores cap a la capital catalana. Paneque va afirmar que prioritzaran millorar les freqüències i l’agilitat de la xarxa cap a Barcelona, però també cap a Aragó.
La plataforma Usuaris Avant Catalunya va manifestar estar “expectant” i va demanar a la conselleria concreció en les mesures previstes i conèixer en quin estat es troben les negociacions. Bergés, per la seua part, va denunciar que mentre la línia entre Toledo i Madrid disposa de 45.000 places setmanals a 190 trens, la connexió entre Lleida i Barcelona ofereix 16.240 places en 101 trens cada setmana. ERC també va reclamar afegir a la xarxa de Rodalies Lleida les connexions amb Montblanc i Montsó.
D’altra banda, Paneque va assenyalar que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) assumirà la gestió de les línies de Rodalies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa) a mitjans de l’any que ve. Va afegir que la firma suïssa Stadler preveu entregar “a finals del 2025” el primer dels 4 trens que està construint per a aquestes línies per un import de 40 milions d’euros i un cost de manteniment de 19 milions en 15 anys. Així mateix, va explicar que FGC es farà càrrec de les estacions lleidatanes de Rodalies, la qual cosa “permetrà millorar l’entorn per als viatgers”, va dir. En un altre ordre, la consellera va explicar que aquest any sotmetran a audiència pública el primer tram amb el sistema de carrils 2+1 a la C-12 entre Alfés i Lleida, com va informar aquest diari, i que posteriorment licitaran les obres per un import de 14 milions.