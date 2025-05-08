El Govern licita el concurs per a la nova seu a Lleida, que acollirà 1.300 treballadors
Un jurat seleccionarà cinc finalistes que rebran 5.000 euros cadascun, mentre el guanyador s'adjudicarà la redacció completa del projecte
La Generalitat de Catalunya ha fet públic el concurs d'idees per seleccionar l'equip que desenvoluparà el projecte de la nova seu de la Delegació del Govern a Lleida, emplaçada al "solar de Magisteri" del carrer Sant Martí. Segons les bases publicades per Infraestructures.cat, un jurat especialitzat triarà el projecte guanyador entre cinc finalistes, atorgant a cadascun una compensació de 5.000 euros. L'adjudicatari final obtindrà l'encàrrec complet: des de la redacció del Pla de Millora Urbana fins a la direcció d'obres, amb un pressupost global de licitació de 4,1 milions d'euros.
Aquesta iniciativa representa un pas endavant en el compromís establert durant la primera Comissió Bilateral entre la Generalitat i la Paeria per desenvolupar equipaments administratius a la capital lleidatana. El Departament de Presidència impulsa així el projecte mentre l'Ajuntament s'encarrega de la tramitació urbanística del solar. El termini per presentar propostes finalitza el proper 2 de juny, en un procés supervisat per un jurat format per representants del Departament de Presidència, l'Ajuntament de Lleida, Infraestructures.cat i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Característiques del nou edifici administratiu
La futura seu centralitzarà la majoria dels serveis de la Generalitat actualment dispersos per la ciutat. Comptarà amb uns 20.000 metres quadrats de sostre edificable sobre rasant i disposarà d'una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) integrada. L'edifici està dissenyat per acollir entre 1.200 i 1.300 treballadors públics, convertint-se en un punt neuràlgic de l'administració autonòmica a Lleida.
Signatura del Protocol General d'Actuació
Paral·lelament a la licitació, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, han formalitzat aquesta mateixa setmana el Protocol General d'Actuació que estableix les bases de col·laboració entre administracions per a la planificació d'equipaments administratius a la ciutat, tal com es va acordar durant la Comissió Bilateral del 7 de març.
El document se centra en dos àmbits principals: d'una banda, el solar de Magisteri, on es construirà la nova seu del Govern; i de l'altra, el Pla de l'Estació, on la Generalitat manifesta el seu interès per edificar un mínim de 8.000 metres quadrats destinats a equipaments administratius. En aquest darrer cas, l'Ajuntament es compromet a tramitar les modificacions urbanístiques necessàries i cedir una finca per a equipaments.