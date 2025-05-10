CIÈNCIA
L’IRTA investiga com obtenir proteïnes alternatives amb faves, pèsols i colza
Una de les seues línies d’investigació destacades, així com l’aprofitament de subproductes de fruites i hortalisses per reduir el malbaratament alimentari. També la tecnologia per a un reg més eficient
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) treballa actualment en tres línies de projectes essencials per impulsar el sector agroalimentari. El delegat de l’IRTA a Lleida i Pirineu, Joan Girona, va destacar que un és el desenvolupament de proteïnes alternatives com una oportunitat per a la sostenibilitat i la indústria. Treballen per obtenir proteïnes vegetals a partir de la fermentació de faves, pèsols i colza, però també amb algues o insectes.
El director general de l’IRTA, Josep Usall, va precisar que tenen en marxa més de vint iniciatives en aquest sentit. Un altre dels projectes que va esmentar Girona es denomina Vegivalue i té per objectiu l’avaluació de subproductes generats durant el processat de fruites i hortalisses per reduir el malbaratament alimentari.
El cinquanta per cent de les que es produeixen no arriben a ser consumides i l’IRTA investiga solucions que també contribueixin a una producció més rendible i sostenible. I el tercer projecte, RegAssist, consisteix en una xarxa d’assessorament per millorar l’eficiència del reg a les explotacions agrícoles a través de tecnologia, com sensors i eines digitals.
L’IRTA també es dedica a la creació de varietats de fruita. En aquest sentit, Usall va explicar que la varietat de poma tutti, roja però no farinosa i que van crear fa tres anys al costat d’un centre d’investigació de Nova Zelanda i quatre empreses, actualment està sent plantada també a Anglaterra, Xile i l’Argentina. D’altra banda, respecte a les inclemències meteorològiques adverses, com la pedra i les gelades, cada vegada més comunes pel canvi climàtic, el director general va apostar per destinar recursos entre el sector públic i el privat per finançar sistemes de protecció. En el cas del granís, va dir que han constatat a través d’estudis que el millor sistema és la instal·lació de malles.
L’institut va celebrar ahir al Fruitcentre, ubicat a Gardeny, una jornada de treball amb les principals institucions lleidatanes per compartir inquietuds i propostes sobre el sector. Van participar-hi representants d’ajuntaments, la Diputació, les Cambres de Comerç, Fira de Lleida, la subdelegació del Govern central i la Generalitat.
Usall va destacar que “aquesta taula institucional és clau per identificar nous reptes i enfortir el nostre compromís amb la transferència científica i tecnològica, per generar un impacte positiu en l’àmbit agroalimentari”.
LES CLAUS
- L’IRTA, que aquest any compleix el seu 40 aniversari, compte amb 18 seus a tot Catalunya, entre les quals el Fruitcentre de Gardeny, i una plantilla d’un miler de professionals. A Lleida són més de 200 i actualment desenvolupa més de 180 activitats. L’objectiu global és ajudar amb les seues investigacions que el sector agroalimentari i ramader sigui més competitiu i sostenible i anar adaptant-se als nous reptes.
- Té en marxa una vintena de projectes per tal d’obtenir proteïnes alternatives a les de la carn a partir de faves, pèsols i colza, però també d’algues i insectes.
- Investiga també solucions per aprofitar els subproductes de fruites i verdures que es descarten durant el seu processat, per contribuir a reduir el malbaratament alimentari i, al mateix temps, que la producció sigui més rendible.
- Consisteix en una xarxa d’especialistes que assessoren el sector agrari en la manera de millorar l’eficiència del risc en explotacions agrícoles a través de l’ús de tecnologia.