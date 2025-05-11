ENSENYAMENT
Aprendre a través dels sons
Estudiants d’Educació i alumnes del col·legi d’Aitona analitzen els sons del seu entorn com una manera alternativa de treballar continguts curriculars i crear vincles amb el territori. En el marc d’una assignatura de la carrera, per formar mestres creatius i crítics
Gravar els sons del seu entorn, analitzar-los i aprendre’n, utilitzant-los com a recurs d’aprenentatge. Aquest és l’objectiu d’un projecte denominat Cartografia Sonora Crítica, que estan desenvolupant estudiants de tercer del doble grau d’Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, la Universitat de Lleida (UdL) i alumnes de cinquè i sisè de Primària de l’escola Francesc Feliu d’Aitona, en el marc de l’assignatura Processos i Contextos Educatius.
Els escolars de Primària van gravar sons de la seua vida quotidiana, com els que senten des del pati, camí del col·legi, al mercat o als camps d’Aitona i els van representar en mapes visuals.
“La idea és reflexionar sobre què ens diuen aquests sons i com podem aprendre a través d’ells. Per exemple, veure com la contaminació sonora afecta la nostra vida o que el soroll del tractor els genera un sentiment de pertinença”, va explicar Daniel Gutiérrez-Ujaque, professor de l’assignatura Processos i Contextos Educatius i coordinador del grau d’Educació Primària-Pla Bilingüe.
Els universitaris també van elaborar les seues pròpies cartografies a partir dels sons del seu entorn, analitzats des d’una mirada crítica. A començaments d’aquest mes, l’alumnat de sisè del col·legi d’Aitona va exposar les seues creacions sonores a la facultat d’Educació, després van dialogar i hi van reflexionar en grups formats per escolars i universitaris. El projecte, que va començar al febrer, culminarà el proper dia 19 amb la presentació final de les cartografies sonores dels estudiants de la UdL a l’escola. “Es tracta d’una acció pedagògica emmarcada dins dels principis de la pedagogia crítica, que permet treballar continguts curriculars a través de l’enregistrament de paisatges sonors”, va indicar Gutiérrez-Ujaque. Va incidir que aquesta metodologia “facilita abordar el currículum des d’un coneixement situat, és a dir, a partir del dia a dia de l’alumnat i del seu entorn proper”. “En definitiva, es tracta d’aprendre a través del territori”, va subratllar.
Gutiérrez-Ujaque va destacar que, per part de la Universitat de Lleida, amb aquesta pràctica “posem de relleu la millora constant en la formació de mestres crítics i creatius compromesos amb el territori”. Va afegir que, a més, “evidencia la importància de generar vincles educatius reals entre la universitat i les escoles del seu territori” i va destacar que “tot plegat afavoreix una educació més inclusiva, participativa i emancipadora, en la qual l’alumnat pren part activa en la construcció del coneixement crític”.