TECNOLOGIA
Part de la ciutat, sense internet per una incidència
La ciutat de Lleida va registrar ahir una “incidència massiva” de la companyia Movistar que va deixar sense internet bona part de la jornada la zona compresa entre l’hipermercat Carrefour i el Camp d’Esports, segons va indicar un portaveu de l’empresa, però no va poder indicar el nombre concret d’abonats. L’avaria va provocar des de mig matí la falta d’internet als domicilis que la tenen contractada amb aquesta operadora i també va impedir als clients poder pagar en establiments comercials i hotelers amb la targeta virtual dels telèfons mòbils, una pràctica actualment molt habitual. El portaveu va indicar que la incidència es va produir durant unes tasques de manteniment de la xarxa de fibra òptica i va remarcar que la dels mòbils va funcionar sense problemes. Els clients van començar a recuperar el servei cap a les 17 hores i a les 18.15 Movistar va restablir del tot el servei.