SUCCESSOS
Accident en una atracció de les firetes de Lleida amb dos ferides lleus
Va ocórrer a última hora de la tarda d’ahir quan dos joves van quedar atrapades al Bomber. La Guàrdia Urbana ha precintat l'atracció
Dos noies van resultar ferides lleus aquest diumenge a la tarda al quedar atrapades en una atracció del recinte de les firetes de Lleida, que fins avui celebra la festa major, segons ha pogut saber aquest diari. La Guàrdia Urbana va precintar preventivament l’atracció, de nom Bomber, al no tenir-ne garantida la seguretat.
Els fets van ocórrer a última hora de la tarda, quan per causes que es desconeixen, l’atracció –amb dos braços que pugen a molta altura, fent moviments giratoris i que posen de cap per avall els usuaris– va quedar bloquejada i va atrapar un dels dos grups.
Un altre vídeo dels moments posteriors a l'accident.
Després d’uns moments de molta angoixa, el personal de l’atracció va aconseguir alliberar els afectats, entre els quals es trobaven dos noies d’entre 20 i 30 anys que van patir contusions a les cames per la pressió.
Fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Després de ser ateses in situ, van ser evacuades al CUAP de Prat de la Riba per ser sotmeses a una revisió. Per la seua part, la Policia Local va obrir diligències d’investigació de l’accident i, de manera preventiva, van decidir precintar l’atracció perquè en els propers dies sigui revisada per tècnics especialistes, que hauran de decidir si pot continuar funcionant.
El 2019 hi va haver un incident similar a Agramunt. Quatre nens d’entre deu i dotze anys van resultar ferits a l’obrir-se la porta d’una de les atraccions giratòries instal·lades al costat del recinte de la Fira de Torró d’Agramunt i sortir disprats. La Policia Local i els Mossos d’Esquadra van acordonar l’atracció i la van tancar al públic, a banda d’obrir una investigació per aclarir les causes de l’accident.