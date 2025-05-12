SEGRE

Decreten presó per al presumpte parricida d’Els Alamús

Els investigadors sospiten que el detingut va matar el seu pare per la venda d’una finca

La casa als afores dels Alamús on es van produir els fets.

La casa als afores dels Alamús on es van produir els fets.Gerard Hoyas

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El jutjat d’instrucció número 1 de Lleida ha decretat presó per a l’home de 45 anys detingut divendres als Alamús com a presumpte autor de la mort del seu pare, de 69 anys.

Va ser arrestat com a suposat autor d’un delicte d’homicidi. Els Mossos van ser alertats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atenia un home que patia una parada cardiorespiratòria i va acabar morint. Els agents que van acudir al domicili haurien detectat indicis que la mort no s’havia produït per causes naturals sinó que podria tractar-se d’una mort criminal. Els investigadors sospiten que el suposat parricidi es va deure a la venda d’una finca, que podria haver estat el detonant de la tensió entre pare i fill. Creuen que aquest hauria acabat amb la vida del primer aplicant-li una sobredosi d’insulina –la víctima era diabètica– per causar-li la mort. L’investigat va explicar als Mossos que va ser el seu progenitor qui dijous a la nit li va demanar que li subministrés una dosi amb més quantitat d’insulina perquè tenia un baix nivell de sucre.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking