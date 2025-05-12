Decreten presó per al presumpte parricida d’Els Alamús
Els investigadors sospiten que el detingut va matar el seu pare per la venda d’una finca
El jutjat d’instrucció número 1 de Lleida ha decretat presó per a l’home de 45 anys detingut divendres als Alamús com a presumpte autor de la mort del seu pare, de 69 anys.
Va ser arrestat com a suposat autor d’un delicte d’homicidi. Els Mossos van ser alertats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atenia un home que patia una parada cardiorespiratòria i va acabar morint. Els agents que van acudir al domicili haurien detectat indicis que la mort no s’havia produït per causes naturals sinó que podria tractar-se d’una mort criminal. Els investigadors sospiten que el suposat parricidi es va deure a la venda d’una finca, que podria haver estat el detonant de la tensió entre pare i fill. Creuen que aquest hauria acabat amb la vida del primer aplicant-li una sobredosi d’insulina –la víctima era diabètica– per causar-li la mort. L’investigat va explicar als Mossos que va ser el seu progenitor qui dijous a la nit li va demanar que li subministrés una dosi amb més quantitat d’insulina perquè tenia un baix nivell de sucre.