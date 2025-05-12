SEGRE

Pega a un jove i li fa saltar una dent a Lleida

A l'exterior d'una discoteca, on la policia també va arrestar un jove de 21 anys per amenaçar els vigilants

Imatge de la comissaria de la Guàrdia Urbana. - SEGRE

La Policia Local de Lleida va detenir aquest diumenge a la matinada un jove de 18 anys acusat de clavar un cop de puny a un altre, fent-li perdre una dent. Va ocórrer a l’exterior de la discoteca Biloba, on també van arrestar un jove de 21 anys per amenaçar els vigilants.

Detingut per amenaces amb una arma blanca

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest diumenge al matí un home de 38 anys acusat d’amenaçar diverses persones amb una navalla al carrer Bonaire.

