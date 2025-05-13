BARRIS
Denuncien l’okupació del pati d’una casa tapiada a Lleida: "Són diversos joves que acumulen grans quantitats d’escombraries"
Veïns del barri de la Bordeta i PP insten a assegurar el tancament dels accessos per evitar violacions de domicili
Veïns de la Bordeta de Lleida i el grup municipal del PP denuncien l’okupació del pati del darrere d’una casa situada al número 3 del carrer Palauet. Tant el número 3 com el número 5 són habitatges unifamiliars de dos plantes que estan deshabitats. Van ser okupats fa més d’un any, però els van desallotjar i els van tapiar. Tanmateix, els veïns expliquen que altres persones van tornar a violar la propietat fa diversos mesos per okupar, en aquesta ocasió, el pati.
“Són diversos joves que acumulen grans quantitats d’escombraries i no dubten a fer fogueres”, explica Mari Carme Guerrero, presidenta de l’associació de veïns de la Bordeta. “La presència de vegetació descontrolada incrementa el perill d’incendis, especialment amb l’arribada de l’estiu”, destaca Xavi Palau, portaveu del PP.
La presidenta de la junta veïnal lamenta que els veïns de la casa contigua, la del número 1, sentin una por recurrent perquè els anteriors okupes van desconnectar-los l’alarma, van trencar un reixat i van entrar a casa seua. “És una família que no viu de forma fixa a la ciutat, quan tornen tenen por de trobar-se la casa okupada”, afirma Guerrero.
Per la seua part, Palau reclama a l’ajuntament i a les autoritats competents “una actuació immediata i coordinada” per instar els propietaris dels solars que assegurin els accessos i evitin noves okupacions. També exigeix el tancament i manteniment dels espais abandonats, com preveu la normativa municipal. “Cal restablir la convivència i la seguretat al barri, tal com reclamen des de fa temps els veïns i l’associació veïnal. No pot ser que l’ajuntament miri cap a un altre costat davant d’aquestes situacions”, afegeix el cap de l’oposició.
Així mateix, Guerrero denuncia que una família porta okupant una casa del número 10 del carrer Hostal de la Bordeta des del gener. Indica que serien les mateixes persones que van intentar viure de forma il·legal en un altre habitatge de l’avinguda Pla d’Urgell uns mesos enrere. “Van provocar un tall de l’aigua que va espatllar el rentaplats d’una veïna, viuen a la seua manera i van causant destrosses”, assegura. “L’ajuntament els va oferir una solució habitacional, però la van rebutjar”, afegeix.