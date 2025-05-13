METEOROLOGIA
El Segre redueix el cabal però continua inundant part de la canalització
Les pluges dels últims mesos van obligar a obrir les comportes de l’embassament de la Mitjana la setmana passada, fet que va provocar un augment considerable del cabal del Segre que va inundar bona part del parc de la canalització. Dimarts passat el cabal era de més de 140 metres cúbics per segon, mentre que ahir al migdia ja era de 56. Tanmateix, les zones més pròximes al riu als dos marges de la canalització seguien negades.