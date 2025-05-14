Larrosa diu que la transformació del Centre Històric de Lleida és "irreversible"
Enderroquen diversos immobles del carrer Cavallers, on construiran una vintena de pisos de lloguer per a joves i promouran "un gran espai comercial" just davant del Parador
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat aquest dimecres que el procés de transformació del Centre Històric de la ciutat és "irreversible" mitjançant el desplegament d'un pla integral amb 32 actuacions previstes de caràcter social, econòmic i urbanístic que el govern municipal presentarà a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Larrosa ho ha afirmat durant una visita a les feines d'enderroc de tres edificis del carrer Cavallers que donaran pas a un nou immoble amb entre 20 i 22 habitatges de lloguer "assequible" per a joves, el qual serà gestionat durant 50 anys per un promotor privat. L'operació s'ha concretat després que la Paeria negociés i acordés l'adquisició de diverses finques amb els seus propietaris.
L'enderroc afecta els edificis situats als números 34, 36 i 38 del carrer Cavallers, que passaran a conformar un únic espai amb els solars dels números 28, 30 i 32, tots ells propietat de l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU). L'alcalde ha detallat que el promotor acabarà de definir el disseny i els terminis del projecte, però que la previsió és construir-hi un edifici amb entre 20 i 22 habitatges de lloguer assequible per a promoure l'emancipació juvenil i "un gran espai comercial tot just davant del Parador de Lleida".
Segons Larrosa, aquest projecte és un exemple de la seva aposta per "guanyar habitabilitat i normalitzar el Centre Històric" i la demostració que el govern municipal "té un pla i pren decisions", a diferència dels anteriors governs, ha assenyalat. L'alcalde ha insistit que buscaran "la complicitat" de la Generalitat i que aniran a buscar "tots els recursos que facin possible aquest canvi radical del Centre Històric de Lleida".
L'alcalde ha explicat que el pla integral que presentaran a la Generalitat detalla l'estratègia global a seguir durant els pròxims deu anys, però que les actuacions incloses en el Pla de Barris s'hauran d'executar en un termini màxim de cinc anys. Larrosa ha assegurat que "no pararem i demanarem la complicitat de la ciutadania de promotors, d'empresaris, d'agents cívics i socials de la ciutat i del barri per avançar plegats".
L'alcalde ha detallat que el pla integral comptarà amb 32 operacions en marxa per transformar el barri, entre les quals s'inclouen la creació de nous espais verds, la rehabilitació i la construcció de nous habitatges, l'impuls de nous espais per a l'activitat econòmica, de nous equipaments de caràcter general per a la ciutat i el trasllat de serveis que actualment són al barri cap a altres indrets de la ciutat.