El pavelló 3 de Fira de Lleida obrirà el 2 de juny amb 100 places per a temporers sense sostre
L'oficina única d'atenció deriva 20 persones a l'alberg de Seròs des de principis de maig
El pavelló 3 de la Fira de Lleida oferirà entre el 2 de juny i el 31 d'agost un centenar de places d'acollida per a temporers de la campanya agrària. Segons informa la Paeria, un any més aquest equipament oferirà allotjament nocturn a aquestes persones entre les 18.00 i les 8.00, a més de servei de dutxes, àpats d'esmorzar i sopar, consigna i autoservei de bugaderia. En paral·lel, l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU) posarà a disposició de treballadors amb contracte laboral un centenar de places més en habitatges, un dels quals estarà reservat a dones. Des de l'1 de maig, l'oficina única d'atenció ha atès 29 persones que han arribat a Lleida, 20 de les quals s'han derivat al nou alberg de Seròs, segons la Paeria.
El tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat aquest dimecres a la Comissió Informativa d'Acció i Innovació Social com s'està coordinant el dispositiu d'acollida de persones arribades en el marc de la campanya agrària. Enjuanes ha indicat que l'Ajuntament de Lleida coordina el dispositiu, que es desenvolupa amb Sant Joan de Déu, el Servei Públic d’Ocupació (SOC), els sindicats Unió de Pagesos, CGT, CCOO i UGT, i el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.
Les accions incloses en el dispositiu pretenen garantir els drets i el benestar de les persones que es desplacen temporalment per treballar en activitats agrícoles, "des d'una perspectiva integral, transversal i amb enfocament de drets humans", segons assenyala la Paeria en un comunicat.
Una vintena de derivacions a l'alberg de Seròs
La novetat d'aquest any és l'adequació d'una quarantena de places d'allotjament complementàries a Seròs, al Segrià, adreçades a temporers sense allotjament. La instal·lació estarà operativa durant els mesos de maig i setembre, fora del període de funcionament del dispositiu a la Fira de Lleida.
Segons la Paeria, des de l'1 de maig l'àrea d'inclusió ha atès 29 persones arribades a Lleida per la campanya agrària a l'oficina única del centre cívic de l'Ereta, on se'ls ofereix una primera atenció social. Fins ara, s'han derivat 20 persones al Consell Comarcal de Segrià, la institució que ha assumit la gestió de l'alberg de Seròs. Aquest allotjament el financen del Departament de Drets Socials de la Generalitat i la Diputació de Lleida. Els usuaris són persones en situació regular que disposen d'allotjament durant deu dies mentre busquen feina a la campanya de la fruita.
D'altra banda, al juny es convocarà una comissió informativa extraordinària per tractar la situació de les persones temporeres i amb altres perfils que arriben a la ciutat per a la campanya agrària. Abans, divendres la Taula de Vulnerabilitat reunirà divendres el grup de treball integrat per entitats que treballen en l'àmbit del sensellarisme "per seguir treballant aquesta realitat" i amb l'objectiu de "coordinar accions i col·laborar per prevenir situacions de persones sense llar, trencar estereotips i crear oportunitats per a una inserció integral", segons la Paeria.