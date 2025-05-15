Catalunya multarà els comportaments agressius contra sanitaris
El Govern haurà d’impulsar una llei específica
La Conselleria de Salut de la Generalitat implantarà un reglament de multes, per via administrativa, per evitar agressions i comportaments agressius contra sanitaris, ja sigui verbalment o físicament, han confirmat fonts de Salut.
Segons ha avançat la Cadena SER aquest dijous, la conselleria està analitzant les normatives sancionadores d’altres comunitats autònomes, com Galícia, les dos Castelles i Navarra, les normatives de les quals preveuen sancions d’entre 300 i 3.000 euros per a infraccions lleus o greus –com faltes de respecte, amenaces, insults o coaccions– i 600.000 euros per a agressions físiques extremes.
La intenció de Salut és tenir preparat el document l’últim trimestre d’aquest any, encara que les multes tardaran més perquè el Govern haurà d’impulsar una llei específica, i actualment es troben unificant criteris entre tots els centres sanitaris de Catalunya per recollir dades sobre quantitat i tipus d’agressions.