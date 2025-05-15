URBANISME
Estudien posar tendals a la passarel·la del Liceu Escolar de Lleida: "Que no tinguin un impacte visual excessiu"
De mida petita, perquè facin ombra durant l’estiu. La Paeria estudia aquesta opció després d’encarregar estudis previs
L’ajuntament està analitzant la viabilitat d’instal·lar petits tendals per fer ombra a la passarel·la del Liceu Escolar de Lleida durant l’estiu. Així ho va confirmar un portaveu municipal, que va detallar que estudien “sistemes d’ombreig lleugers” que “siguin viables tècnicament i no tinguin un impacte visual excessiu”.
També va indicar que han descartat altres propostes perquè no resulten factibles. Va detallar que aquestes eren les de fer ombra amb arbres, pèrgoles de fusta o grans jardineres, perquè “suposarien una càrrega de pes excessiva per a l’estructura, i un sistema de grans tendals comportaria un efecte vela amb el vent i podria afectar els ancoratges”. Va afegir que la tardor vinent també es plantaran arbres a la plaça Blas Infante “fins a l’inici de l’estructura de la passarel·la”.
La Paeria va encarregar fa un temps els estudis d’ombreig al despatx de l’arquitecta lleidatana Mamen Domingo i d’Ernest Ferré, que van ser els autors del projecte de la plaça Blas Infante, que és l’accés a la passarel·la des de Cappont. Sobre això, Ferré va confirmar que l’ajuntament s’inclina per l’opció de petits tendals, però va precisar que de moment no els ha encarregat un projecte definitiu.