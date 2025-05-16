Almenys dos detinguts i més de 50 identificats a Lleida en l'operatiu Kanpai contra la multireincidència
Desenes d'agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana es despleguen per l'Eix Comercial i bars conflictius
Una quarantena d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut aquest divendres almenys dues persones i n'han identificat més de mig centenar en el marc del pla Kanpai contra la multireincidència, impulsat per la policia catalana arreu del país.
El dispositiu s'ha desplegat a l'Eix Comercial i en alguns bars conflictius de la ciutat amb l'objectiu "que el ciutadà se senti més segur i que el reincident no tingui la sensació d'impunitat que sovint té i la societat també està percebent", ha assenyalat el sotinspector Rafa Melero, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos a Lleida. El pla s'ha iniciat a les dues del migdia i finalitzarà a les sis de la matinada de dissabte, i es repetirà periòdicament.
Melero ha detallat que els dos joves detinguts a l'Eix Comercial de Lleida tenien vigents sengles ordres de detenció per robatoris amb violència a la capital del Segrià i que, en alguns casos, els agents identifiquen persones amb nombrosos antecedents que ja són conegudes per la policia. "Volem que no tinguin sensació d'impunitat i que passegin pels carrers i no els passi res quan delinqueixen, i que la ciutadania percebi que els carrers i les ciutats són segures", ha insistit.
El sotinspector ha detallat que a la ciutat de Lleida poden haver-hi entre deu i vint delinqüents multireincidents, malgrat que "la xifra canvia perquè alguns entren a la presó i altres canvien de ciutat". Per aquest motiu, el pla Kanpai es porta a terme de forma simultània en diverses ciutats catalanes, ha indicat. Són persones que cometen robatoris violents, furts o robatoris a l'interior de vehicle o establiments, unes qüestions "que afecten de molt al ciutadà", ha conclòs Melero.