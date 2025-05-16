Detenen a Lleida un jove multireincident per un robatori violent a una dona gran
L’individu, de 21 anys i amb cinc detencions anteriors, va arrencar una cadena d’or a la víctima al carrer i va fugir amb un còmplice; els Mossos el van identificar i arrestar al barri de Cappont
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència comès a l'avinguda Pius XII de Lleida. El jove, que acumula nombrosos antecedents, hauria arrencat una cadena d'or del coll d'una dona d'edat avançada el passat 22 d'abril, causant-li una erosió al coll.
Els fets van tenir lloc prop de les onze del matí quan la víctima va ser assaltada pel jove, que després va fugir acompanyat per un altre noi. Gràcies al carret de compra en què es recolzava, la dona no va caure a terra tot i la violència de l'estrebada. Els agents van iniciar una investigació analitzant imatges de videovigilància i recollint testimonis dels comerços de la zona, fet que va permetre identificar el presumpte autor.
Agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana van localitzar i detenir el sospitós ahir a la nit a l'avinguda Garrigues, al barri de Cappont, després d'una recerca intensiva per la zona. El detingut, considerat un especialista en la tècnica coneguda com a "cadener", hauria estat arrestat en cinc ocasions des de mitjans de l'any passat per robatoris de característiques similars.
El detingut passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.