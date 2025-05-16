SANITAT
Infermeres volen pujar de categoria professional i receptar més fàrmacs
Unes 160 col·legiades del COILL celebren el seu Dia Internacional a la Llotja
Les infermeres lleidatanes demanen “avançar en el desenvolupament” de les guies de pràctica clínica elaborades pel consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut que els permeten receptar alguns medicaments. Sempre sota uns protocols “molt marcats”, actualment poden prescriure alguns fàrmacs per curar ferides, hipertensió, diabetis, cremades o deshabituació del tabac, entre altres malalties, així com productes sanitaris com bolquers o sondes urinàries. Tanmateix, “no podem receptar paracetamol d’1 gram o l’ibuprofèn més suau, de 400 grams, una cosa que no té sentit perquè es poden comprar sense recepta”, va valorar la presidenta del col·legi oficial d’infermeres de Lleida (COILL), Mercè Porté. “No volem sobrepassar les nostres competències, però ampliar aquestes guies facilitaria el treball de tothom”, va afegir.
El col·lectiu també reclama apujar la categoria professional de l’actual A2 a la A1, a la qual pertanyen professionals com els psicòlegs o nutricionistes. “Ens priva d’accedir a determinats llocs de gestió”, va lamentar Porté.
El COILL va celebrar ahir el Dia Internacional de les Infermeres (va ser el 12 de maig) amb un acte a la Llotja en el qual hi va haver diverses conferències centrades en la necessitat d’actualitzar els codis deontològics i ètics de la professió “per adaptar-nos als canvis poblacionals tan forts dels últims anys i a l’ús de les noves tecnologies”, va explicar Porté. També es va donar la benvinguda a les noves col·legiades, amb les quals el col·legi ja en té més de 2.500, i es va homenatjar les que es van jubilar l’any passat. L’acte va ser conduït per Mariví Chacón, presentadora de Lleida TV.
Dos investigacions becades amb 7.000 euros i un premi de 2.000
El COILL va entregar ahir dos beques de 3.500 euros cada una a dos investigacions liderades per les infermeres Cristina López i Maria Cendros sobre la cicatrització de ferides i la diabetis tipus 2, respectivament. Es tracta de la 15 edició de les beques que entrega el col·legi. Així mateix, Blanca Mascarell i Àlvaro Vilela es van emportar el 33 premi Josep Maria Camps i Balagué del COILL, dotat amb 2.000 euros, per la seua investigació sobre el cribratge de la sarcopènia en l’Atenció Primària.