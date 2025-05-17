Detingut un jove reincident per robatoris violents de cadenes d’or a persones grans a Lleida
Els Mossos d’Esquadra han detingut, per cinquena vegada des de mitjans de l’any passat, un jove de 21 anys especialitzat en robatoris violents de cadenes d’or a persones d’edat avançada. El detingut, amb nombrosos antecedents per fets similars, va ser arrestat aquest dimecres a la nit a l’avinguda de les Garrigues, al barri de Cappont, per agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana.
Segons ha informat la policia catalana, el jove està acusat d’un robatori violent comès el passat 22 d’abril a l’avinguda Pius XII de la capital del Segrià. Cap a les onze del matí, hauria assaltat una dona gran i li hauria arrencat amb violència la cadena d’or que duia al coll, per després fugir corrents en companyia d’un altre individu. En aquest cas, la víctima no va caure gràcies a què es recolzava en un carret de la compra, però va patir una erosió al coll com a conseqüència de l’agressió.
Els Mossos van obrir una investigació immediata i, després d’analitzar imatges de videovigilància i recollir testimonis dels comerços de la zona, van identificar l’autor com un jove amb un llarg historial delictiu per aquest tipus de robatoris, coneguts com a ‘cadener’.
El detingut, que ja havia estat arrestat quatre vegades més per robatoris similars a víctimes d'entre 66 i 85 anys —algunes de les quals van caure a terra durant els assalts—, passarà pròximament a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.
La policia manté oberta la investigació per determinar si el jove està relacionat amb altres robatoris recents i per identificar el seu acompanyant en l’assalt del 22 d’abril.