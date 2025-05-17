Els Mossos d’Esquadra detenen 67 persones amb gairebé 500 antecedents en una nova acció del dispositiu Kanpai
L'operatiu es va engegar divendres a la tarda a una desena de localitats i s'ha allargat fins a la matinada
Els Mossos d’Esquadra han detingut 67 persones entre la tarda de divendres i la matinada d’aquest dissabte en el marc del dispositiu Kanpai, una operació contra la multireincidència que ha tingut lloc en diverses localitats de Catalunya. Les persones arrestades acumulen un total de 497 antecedents policials i, a més, s’han obert investigacions penals contra 18 individus més.
L’operatiu ha inclòs controls policials a peu de carrer, revisions de patinets elèctrics i identificacions de persones amb un historial delictiu reiterat. Les actuacions s’han desplegat a Barcelona, Manresa, Lleida, Girona, Tarragona, Salou, Reus, el Vendrell, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
A banda de les detencions, els agents han interposat 193 denúncies administratives de diversa tipologia i han efectuat 33 intervencions en locals, incloent-hi establiments d’oci nocturn. En aquests espais, s’ha detectat la presència de persones multireincidents.
Segons han indicat fonts del cos policial, “l’objectiu del Pla Kanpai va adreçat a incidir sobre els delinqüents multireincidents i fer del territori un lloc incòmode per a delinquir, més que en obtenir xifres concretes d'acció policial”.
El dispositiu Kanpai forma part d’una estratègia més àmplia dels Mossos per reforçar la seguretat ciutadana i reduir la impunitat dels delinqüents reincidents, amb una especial atenció a zones urbanes amb alta activitat delictiva.