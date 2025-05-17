SALUT
Esperes d'un any i mig a la sanitat pública a Lleida per tenir visita: “sembla una broma”
Un pacient va presentar ahir una reclamació al veure que no li donaven hora fins al setembre del 2026 al Santa Maria. GSS ho atribueix a l’augment de la població, l’envelliment i la falta de professionals
Un any i quatre mesos d’espera per a una visita al traumatòleg. Això és el que li ha passat a un veí d’Alcarràs quan va sol·licitar cita a l’hospital Santa Maria per a un especialista després que fos derivat per la unitat del dolor de l’Arnau de Vilanova.
“Em sembla una situació totalment surrealista que per tenir una cita en la qual només m’han d’analitzar unes proves i donar-me un diagnòstic o tractament, és a dir, que no duraria més de cinc minuts, no puguin donar-me hora fins gairebé d’aquí a un any i mig en la sanitat pública, sembla una broma”, va lamentar el pacient, que ahir a primera hora va presentar una reclamació al centre en la qual sol·licitava si el podien derivar a un altre per tenir una cita tan aviat com fos possible. “Tinc 62 anys i problemes als ossos, al genoll i l’esquena, i una cosa és que hagi d’esperar un parell de mesos per tenir visita amb l’especialista, però això és exagerat”, va concloure l’afectat.
Per desgràcia, aquesta situació no és anecdòtica, ja que a aquest diari li consten diversos casos de persones que han d’esperar més d’un any per tenir una cita amb el traumatòleg al Santa Maria. A un altre pacient a finals d’abril li van donar hora per al maig del 2026, mentre que fa mesos que un altre espera ser atès en consulta i encara no li han donat dia.
Per la seua part, des de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), l’empresa pública que gestiona el Santa Maria, van assenyalar que aquesta problemàtica al servei de Traumatologia es deu a “l’augment de la població, l’envelliment i l’augment de la sol·licitud de recursos, juntament amb el dèficit crònic de professionals de la sanitat catalana, especialment en centres allunyats de la capital, fets que han comportat esperes no desitjades”.
Una suma de factors que afecta no només Lleida, sinó la majoria de poblacions catalanes. Per revertir aquesta situació, van remarcar que “s’estan portant a terme diferents accions com la reorganització dels serveis en direccions territorials, la revisió dels protocols de derivació i la implementació de sistemes d’e-consulta a distància”. Sobre aquest últim punt, des de l’empresa pública van destacar que “aquest mètode de consultes a distància i via online ja ha entrat en funcionament i amb bons resultats a Tàrrega i Mollerussa i esperem estendre’l a la resta de la regió”.
La demora en les visites a l’especialista no afecta només Traumatologia, sinó també altres serveis i operacions. Prova d’això és que el 2024 va acabar amb més de 10.000 persones en llista d’espera per ser intervingudes a les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.