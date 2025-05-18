Alumnes de quatre instituts de Lleida col·laboren en la gestió del parc de la Mitjana
Uns 76 alumnes i docents dels instituts Castell dels Templers, Màrius Torres, Guindàvols i el Col·legi Episcopal
Un total de 76 alumnes i docents de quatre centres de secundària de Lleida han participat aquest mes en dues actuacions de conservació al parc municipal de la Mitjana, en el marc del programa Escoles Sostenibles de l’Ajuntament de Lleida. Els instituts Castell dels Templers, Màrius Torres, Guindàvols i el Col·legi Episcopal han col·laborat en el seguiment científic de caixes niu i en la retirada de la planta invasora periploca.
Els participants han despenjat 24 caixes niu ocupades per pardals xarrecs i mallerengues blaves, en les quals es van trobar nius amb ous i pollets. L’ornitòleg Àlex Fonollosa, de l’Institut Català d’Ornitologia, va dirigir l’activitat, que va permetre l’anellament de quatre pollets.
Paral·lelament, l’alumnat ha treballat en l’eliminació de la periploca, una planta exòtica i invasora que afecta greument la vegetació autòctona. Amb la dinamització de la tècnica forestal Montse Rodríguez, es va actuar sobre una superfície d’uns 1.500 m².
L’activitat forma part del projecte d’Aprenentatge Servei "Oasis de Biodiversitat. Renaturalitzem la ciutat des de l’escola", finançat per la Generalitat de Catalunya.