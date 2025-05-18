COMERÇ
Les botigues de barri es queden sense relleu: "Tenir un negoci ara és impossible"
Els comerciants alerten del tancament progressiu d’establiments per la falta de joves que continuïn amb els negocis, la competència de les grans cadenes i la compra online. Les associacions de barri impulsen iniciatives per preservar-los i demanen ajuda a les institucions
La falta de relleu generacional i la venda online estan provocant el tancament d’establiments en barris com Pardinyes, Balàfia, la Bordeta i Cappont. Comerciants i representants de les associacions del sector alerten que el comerç local tradicional podria fins i tot desaparèixer en els propers anys.
A Balàfia viuen una situació preocupant. Segons la presidenta de l’associació de comerciants del barri, Iris Español, el desafiament més gran és l’absència de persones joves que continuïn els oficis i els negocis familiars. “Tenir un negoci ara és impossible a causa de la pujada del lloguer, el rebut de les escombraries i la quota d’autònom. És molt difícil competir contra les grans superfícies”, explica. Español assenyala que a l’impacte de la venda per internet i la pujada general dels costos, se suma un augment de la delinqüència al barri. “Molts comerciants no saben com es trobaran el local l’endemà” va concloure.
Un comerciant de la zona, Antoni Sampietro, assenyala que és molt difícil competir amb els preus de les grans superfícies. “La gent que vol qualitat i bon servei ve a nosaltres. Els que no, van a grans cadenes, carreguen i ja fan la compra per a tota la setmana o per a tot el mes”, indica. Sampietro subratlla la necessitat de més promoció del comerç local, també des de les institucions.
Al barri de Pardinyes, Gemma Huerta, empleada d’una botiga d’articles de papereria, llibres i lleure, reconeix que malgrat que el barri és jove i el tipus de comerç ajuda a atreure clientela, els obstacles són molts. María Dolors Villar, comerciant també del barri, coincideix que la compra online ha canviat els hàbits de consum. “Jo crec que perjudica molt la compra per Amazon”, afirma. Carmen González, una altra comercianta, intenta traspassar el seu local i lamenta que “la botiga física està tancant”, malgrat comptar amb una clientela fidel. “No és suficient per mantenir el negoci a la superfície”, reconeix, i afegeix que els joves prefereixen comprar per internet per comoditat i diversitat d’ofertes.
Anna Maria Jornet, a la Bordeta, explica que des de l’associació de comerciants es fan iniciatives per atreure nous clients, però són els veïns els qui han de valorar el comerç local. “Tothom diu que vol fer barri, però després tots acaben anant al supermercat”, destaca. En canvi, Montse Pàmies, que regenta una cafeteria, assenyala que els comerciants també s’han d’amotllar a les tendències i ritmes de vida de les noves generacions, en relació amb els horaris d’obertura, que és un altre dels factors que perjudica el comerç.
Al barri de Cappont, la situació es manté més estable gràcies al suport veïnal i al treball de la seua associació. “Des de l’associació organitzem activitats per impulsar el comerç, perquè si no, ens deixem morir. La gent del barri compra al barri, per a mi això és fonamental ”, afirma Anna López, presidenta de l’entitat, que reconeix que el relleu generacional continua sent un problema important.
Tanmateix, creu que l’obertura del futur centre comercial a Torres Salses amenaça d’alterar aquest delicat equilibri i podria fer mal a les botigues del barri.
Una IA per posar en contacte comerciants locals i clients
La Paeria ha posat en marxa una eina basada en intel·ligència artificial, Xatbot Compra a Lleida, destinada a potenciar el comerç local i el turisme a la ciutat.
L’aplicació mòbil, que es troba en servei des de finals de l’any passat, permet a visitants i veïns obtenir informació instantània sobre l’oferta comercial de la ciutat, facilitant una connexió personalitzada entre comerciants i clients. Segons les dades proporcionades pel consistori, durant els dos primers mesos de funcionament, aquest sistema va atendre 520 consultes, resolent-ne el 90,96 per cent.