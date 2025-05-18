MOBILITAT
La Paeria controlarà amb una app l’aparcament en zones de càrrega
A partir de l’1 de juny al Centre Històric, Ferran-Estació i part d’Instituts-Templers i Príncep de Viana Clot. Ja habilita també les noves zones blaves
La Paeria ja instal·la els senyals que anuncien el nou sistema d’ús de les zones de càrrega i descàrrega, que s’implantarà l’1 de juny vinent i estarà gestionat per l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana. Els usuaris hauran d’utilitzar una aplicació (Blinkay, la mateixa que la de zona blava) que permetrà a l’ajuntament controlar el temps d’estacionament dels vehicles en aquestes zones, així com la seua tipologia. Aquest projecte de digitalització del control d’aquestes reserves d’aparcament se circumscriu inicialment a les zones de càrrega i descàrrega del Centre Històric, Rambla Ferran-Estació i part d’Institut-Templers i de Príncep de Viana-Clot. En total, sumen 470 places en 168 espais. Abans de posar en marxa aquest sistema, el consistori farà proves i la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, té prevista una reunió amb el sector. Així mateix, també preveu informar a través de les xarxes.
La Paeria recorda que els transportistes de mercaderies només poden estacionar en aquestes zones camions, furgonetes i vehicles adaptats a aquesta funció i per un temps màxim de 30 minuts. El cas de disposar de targeta per a persones amb discapacitat, ha d’estar visible al vehicle i podran aparcar una hora. I els cotxes d’autoescoles només poden aparcar a les zones de càrrega de descàrrega pròximes als seus centres, també mitja hora com a màxim. L’ajuntament assenyala també que a la resta de zones que ara queden fora d’aquest sistema s’ha de continuar utilitzant el disc de control horari.
L’1 de juny també entraran en servei les 290 noves places de zona blava al Centre Històric, que la Paeria ja està pintant, com per exemple a Camp de Mart i Bonaire, on ara són d’estacionament gratuït. A més, convertirà 68 places de zona verda (baixa rotació) a blava, i les 40 de Prat de la Riba entre Príncep de Viana i Sans i Ribes seran d’alta rotació (zona roja). També hi haurà 361 noves places de zona verda en carrers del Joc de la Bola, Camp d’Esports i l’entorn de l’hospital Santa Maria. Així mateix, 336 places més dels carrers que queden fora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i que actualment estan regulades com a zona blava passaran a ser de zona verda.