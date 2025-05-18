POLÍTICA
El PP recull propostes dels joves
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), es va reunir ahir amb joves per escoltar les seues inquietuds i propostes per fixar les línies estratègiques de les polítiques de joventut de cara a les eleccions municipals de 2027. Durant la trobada, celebrada al Barri Antic, van posar sobre la taula qüestions urgents com l’accés a l’habitatge, la formació acadèmica i professional, la cultura accessible i la seguretat en el lleure nocturn. Palau va reivindicar “la necessitat de donar veu i apoderar els joves i frenar la fuga de talent local”.