FAUNA
Retirada de nius i ús de pirotècnia i falcons per foragitar coloms
La Paeria també n’incentivarà la caça a l’Horta
La regidoria de Sostenibilitat ja ha iniciat la localització i eliminació de nius de coloms a les zones en les quals provoquen més molèsties, amb controls setmanals, i també efectua actuacions intensives en edificis on nien els coloms. Diversos barris han denunciat la brutícia que causen aquests ocells, així com els estornells. Així mateix, al juny la Paeria preveu els primers vols de rapinyaires a càrrec de professionals de la falconeria per foragitar aquestes aus i enguany vol començar a instal·lar nius i la cria de pollets de falcons urbans.
Aquestes mesures formen part d’un pla de reforç del control de les aus i per a l’any que ve la Paeria preveu un contracte extern per aconseguir aquest objectiu, amb vigència fins al 2030. L’ajuntament combinarà diversos mètodes per combatre de forma ètica i respectuosa amb el medi ambient la proliferació desmesurada d’aus. En el cas dels coloms, l’estratègia consisteix a retirar nius en el moment de la posta d’ous i afavorir la presència de falcons en certes zones de Lleida, perquè generin estrès als tudons, estornells i agrons i així afavorir que es dispersin. El pla també inclou l’ús de pirotècnia de baixa intensitat o espantaocells acústics en llocs on dormen i a l’Horta se n’incentivarà la caça mitjançant un conveni amb els agents rurals.
Respecte als coloms, el consistori intensificarà accions que ja té posades en marxa, com revisar edificis on nien, i actualitzarà el procediment amb l’àrea de Disciplina Urbanística per aconseguir que els propietaris prenguin mesures, com instal·lar xarxes o punxes i tapar forats o finestres. També col·locarà gàbies per a captures, elaborarà un cens d’espècies problemàtiques i farà campanyes per a conscienciar que no s’ha d’alimentar les aus.