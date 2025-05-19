PATRIMONI
La Nit dels Museus se salda amb més de 5.000 visitants
El Museu de Lleida va superar les 1.400 persones, i el Morera, gairebé 1.300. El Dia Internacional, ahir amb portes obertes
Els onze museus i equipaments culturals de la ciutat de Lleida participants dissabte a la Nit dels Museus van rebre més de 5.000 visitants, segons va informar ahir la Paeria. Es va saldar així amb èxit un any més aquesta iniciativa impulsada des del Consell d’Europa com a activitat singular de difusió del patrimoni cultural amb visites fora de l’horari habitual, acompanyades d’activitats lúdiques. Pel Museu de Lleida van passar 1.407 persones, que van gaudir també de la música del col·lectiu Ponent Roots. El Morera va registrar una assistència de 1.267 persones, bona part de les quals es van afegir a la inauguració de la instal·lació Psychoflage, de Mónica Rikic, i les mostres d’art digital generatiu Bancals i Arrels, d’Anna Carreras. Gairebé 450 persones van gaudir del concert de Genís Bagés i les exposicions de la Panera i gairebé 400 del recital de guitarra de José Antonio Chic a la Seu Vella.
D’altra banda, bona part de centres de la Xarxa de Museus de Lleida i Aran van obrir ahir fins el migdia en el Dia Internacional dels Museus, entre els quals, l’Hidroelèctric de Capdella, en què els participants van assistir a una xarrada-taller i a una visita guiada a l’històric Hospital de Cartró.