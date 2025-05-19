Rescaten una vintena de persones atrapades a l'ascensor de la Seu Vella de Lleida
Els Bombers van haver de forçar les portes per alliberar 16 adults i 4 infants
Vint persones van quedar atrapades aquest diumenge al vespre a l'ascensor del Canyeret de Lleida, que dóna accés al Turó de la Seu Vella. Segons sembla, es va excedir el pes màxim de l'ascensor –és de fins a 16 persones– i va quedar aturat. Els Bombers van rebre l'avís a les 21.05 hores i van enviar al lloc una dotació, que juntament amb tècnics municipals van intentar alliberar els afectats. Primer, els bombers van muntar una instal·lació a la part alta de la torre de l'ascensor per arribar al sostre de l'aparell i tractar de moure'l. En no funcionar aquesta mesura, van haver de forçar les portes amb hidràulics, fet pel qual l'ascensor ha quedat fora de funcionament fins que es repari.
A l'interior de l'ascensor van romandre durant una mica més d'una hora 16 adults i 4 infants, que es trobaven bé.
Es dona la circumstància que cap a les 9 del vespre hi havia molta afluència de persones a l'ascensor del Canyeret, en celebrar-se a la Seu Vella la Batalla de la Festa de Moros i Cristians.