POLÍTICA
“Catalunya té polítiques que et conviden a no treballar”
Jordi Turull demana a Lleida promoure la cultura de l’esforç com a ascensor social. I mesures contra la multireincidència
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar ahir en un acte a Lleida que a Catalunya “hi ha diverses polítiques que et conviden a no treballar i nosaltres creiem que s’ha de confiar en la gent i en la cultura de l’esforç”. Ho va dir en una conferència oberta a la ciutadania a la sala Alfred Perenya, en la qual va explicar les propostes del seu partit per millorar Catalunya. Va remarcar que el país “és el que és gràcies a la cultura de l’esforç i aquest esforç té premi i fa possible l’ascensor social”. Així mateix, va advertir que “tothom que vulgui fer de Catalunya el seu país ha de saber que hi ha uns drets i uns deures, vinguis d’on vinguis”, i que en els últims temps hi ha hagut formacions polítiques que han fet polítiques “per quedar bé en comptes que vagin bé”. Turull també va instar el Govern a “deixar de mirar cap a un altre costat amb les okupacions i la multireincidència” i va exigir millores tributàries. “Ja està bé que Catalunya sigui un infern fiscal per als de sempre, les classes mitjanes, no tot pot anar a base de pressionar-les”, va assegurar el secretari general de Junts. També en matèria econòmica, Turull va denunciar l’“espoli” d’inversions que pateix Catalunya “que és clau per afrontar els reptes d’un país que en molt poc temps ha passat dels 6 als 8 milions d’habitants”.
L’acte també va comptar amb la diputada de Junts per Lleida al Parlament Jeannine Abella; el diputat per Lleida al Congrés, Isidre Gavín; i la líder del partit a la Paeria, Violant Cervera. En la seua intervenció, Abella va criticar que “tenim un president que calla davant les ordres de Madrid i Lleida patirà especialment amb el PSC”. Gavín va criticar que “ens sentim molt sols defensant els interessos de Lleida” i que des de l’oposició han aconseguit grans avenços per a Catalunya. Al seu torn, Cervera va dir que des de la Paeria “donarem suport a projectes clau per al territori i ens mantindrem estrictament exigents en el seu compliment”.