SEGRE

Surt il·lès d'una aparatosa sortida de via a la rotonda del Jardiland, a Lleida

L'accident es va produir a les 22.50 hores

El cotxe accidentat dilluns a la nit a la rotonda de l'N-240 a Lleida al costat del Jardiland.

El cotxe accidentat dilluns a la nit a la rotonda de l'N-240 a Lleida al costat del Jardiland.Javier Martínez

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El conductor d'un turisme va sortir il·lès aquest dilluns a la nit d'un aparatós accident a l'N-240 a Lleida. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir a les 22.50 hores a la rotonda que hi ha a l'altura del punt quilomètric 99,9, quan el cotxe va sortir de la via per causes que s'investiguen, va traspassar la barrera de protecció i va acabar a prop del pàrquing del centre comercial Jardiland.

Una imatge del cotxe accidentat.

Una imatge del cotxe accidentat.Javier Martínez

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking