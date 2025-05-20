Surt il·lès d'una aparatosa sortida de via a la rotonda del Jardiland, a Lleida
L'accident es va produir a les 22.50 hores
El conductor d'un turisme va sortir il·lès aquest dilluns a la nit d'un aparatós accident a l'N-240 a Lleida. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir a les 22.50 hores a la rotonda que hi ha a l'altura del punt quilomètric 99,9, quan el cotxe va sortir de la via per causes que s'investiguen, va traspassar la barrera de protecció i va acabar a prop del pàrquing del centre comercial Jardiland.