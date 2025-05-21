UNIVERSITAT
Acció de la UdL per visibilitzar problemes socials
De Treball Social i Comunicació
Estudiants de segon del grau de Treball Social i de tercer de Comunicació i Periodisme de la Universitat de Lleida (UdL), amb la col·laboració d’organitzacions socials, han elaborat contracartografies (cartografies crítiques), que han transformat després en continguts audiovisuals per a entorns digitals per “fer visible l’invisible”.
En total, han elaborat deu contracartografies sobre diferents problemàtiques. Una se centra en el que han denominat arquitectura hostil, en la qual els alumnes, amb l’ajuda d’Arrels, han identificat elements que dificulten que persones sense llar puguin dormir o protegir-se, com la instal·lació de reixes en certs espais o la retirada de bancs. D’altres s’han centrat en la situació dels temporers o en els malalts d’Alzheimer, per exemple.
El projecte s’emmarca en les assignatures d’Educació i Comunicació i de Gèneres i formats per a internet i noves plataformes, està coordinat pels professors Daniel Gutiérrez-Ujaque, Mariona Visa i Arnau Erta i té per objectiu promoure el treball col·laboratiu i la mirada crítica, així com la capacitat de comunicar problemàtiques socials.