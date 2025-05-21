Acusada d’intentar matar un home a la Pobla de Segur envestint-lo amb el cotxe
La Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó
L’Audiència de Lleida té previst jutjar el dimecres vinent 28 de maig una dona acusada d’envestir amb el seu vehicle un altre en el qual viatjava un home amb qui tenia una mala relació a la Pobla de Segur.
La Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó, set i mig per un delicte d’homicidi en grau de temptativa i un any i mig per amenaces. Estava previst que el judici se celebrés el maig de l’any passat però es va suspendre. Els fets van tenir lloc a les 14.55 hores del 21 de juliol del 2021 quan l’acusada conduïa el seu vehicle per l’N-260 en direcció a Sort. A l’altura de la Pobla de Segur, es va creuar amb un vehicle conduït per un home amb qui tenia una mala relació i, segons la Fiscalia, “va accelerar bruscament, amb la intenció d’acabar amb la seua vida, i va envestir l’altre cotxe”.
Així mateix, afegeix que, després de diversos cops, el conductor va poder baixar, moment en què, segons l’acusació, la dona el va perseguir amb el seu cotxe per la calçada mentre cridava “d’aquí no en sortiràs viu” fins que uns veïns van poder treure la víctima del lloc i protegir-la.
Una vegada va arribar una patrulla dels Mossos, la dona va continuar proferint amenaces cap a la víctima com “et mataré, fill de puta”, “no pararé fins a aconseguir-ho”, “no en sortiràs viu”. La Fiscalia considera que s’ha d’aplicar un atenuant per alteració psíquica de caràcter lleu.