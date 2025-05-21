BARRIS
Denuncien la fetor per aigua entollada a sobre de l'antiga estació de busos de Lleida
Els residents reclamen poder netejar la zona davant de la inacció municipal, mentre la Paeria afirma que l’empresa de manteniment té ordre d’actuar
Veïns dels blocs de les avingudes Blondel i Madrid de Lleida que envolten el baixador d’autobusos denuncien que a la coberta hi ha aigua embassada a causa de les pluges i, com que hi ha escombraries, genera una forta fetor. Van indicar que les comunitats han demanat a la Paeria permís per netejar-la, però que no els l’ha donat ni tampoc ha assumit aquesta tasca. El consistori va assegurar que l’empresa de manteniment té ordre de fer-ho.