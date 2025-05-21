ADMINISTRACIÓ
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirma que hi ha “màfies” i “pràctiques corruptes” amb el padró
Assegura que “determinats col·lectius i alguna empresa” cobren per empadronar i cometen altres irregularitats. Preveuen traslladar-ho “a altres jurisdiccions”
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que han detectat “màfies” i “pràctiques corruptes” en el procés d’empadronament per part “de determinats col·lectius i alguna empresa” i que estan investigant i recopilant proves sobre aquests casos. Ho va afirmar en una entrevista a SER-Lleida per respondre a les crítiques per part de diverses entitats socials de les “traves i dificultats” que asseguren que posa el consistori en l’empadronament. “Hem de ser clars, hi ha gent que s’està empadronant a Lleida i no viu a Lleida, això no pot ser”, va assegurar Larrosa.
Va afegir que algunes d’aquestes “pràctiques corruptes” són “que cobren per empadronar i presenten tràmits que no són validats o no poden ser verificats”. Per això, va defensar que l’ajuntament compleix la legislació amb rigor i que “fem les coses bé i això vol dir que tardem una mica més a donar d’alta al padró”. Va afegir que a més “hi ha moltes altes i poques baixes”. Va manifestar que la cap del servei i la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, han alertat d’aquesta situació i va avançar que estan recopilant proves a fi que hi “puguin intervenir altres jurisdiccions”.
Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van alertar la tardor passada els ajuntaments del Segrià d’una onada d’intents d’empadronament irregulars o fraudulents en diversos municipis de la comarca. Els autors d’aquests intents de frau van intentar inscriure estrangers en vivendes que en realitat no són habitables, amb falsos contractes de lloguer i sense conèixer-ho els propietaris. La policia catalana va indicar als ajuntaments que poden denegar una sol·licitud si sospiten que s’està produint un delicte.
En un altre ordre, l’alcalde també va dir en l’entrevista que confien que el seu projecte per a la regeneració del Centre Històric, que preveu una trentena d’actuacions en cinc anys, rebrà finançament del Pla de Barris de la Generalitat.
“Hi ha gent en aquest país que no vol treballar, diguem-ho clar”
Un altre dels temes tractats en l’entrevista a l’alcalde va ser el nou reglament d’estrangeria i les dificultats de diversos sectors per trobar mà d’obra. En aquest sentit, Larrosa va dir que “el sector empresarial m’ha ratificat que hi ha una alta demanda de talent per treballar en diferents sectors”.
Va afirmar que “hi ha gent en aquest país que no vol treballar, diguem-ho clar, i això també ho hem de gestionar, assumir-ho i posar-nos seriosos”, mentre que alhora hi ha persones que volen treballar i no poden fer-ho. Larrosa va dir que cal adoptar mesures per facilitar que el mercat laboral “continuï rodant”. D’altra banda, va tornar a defensar que l’aeroport d’Alguaire tingui connexió ferroviària amb Lleida i, especialment, amb la futura estació intermodal de Torreblanca.