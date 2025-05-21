ECONOMIA
La Paeria de Lleida recapta 2,2 milions en impostos a través de 20.654 operacions de Bizum
Des del novembre del 2022, quan va incorporar la possibilitat d’abonar-los per aquesta via, i també taxes i multes. El 2023 va ser utilitzada pel 23% dels ciutadans que van optar pels pagaments telemàtics
Un de cada cinc ciutadans de la capital del Segrià que paguen els impostos i taxes municipals de manera telemàtica ho fa a través de Bizum, una aplicació que actualment és molt utilitzada per efectuar les transaccions de diners entre particulars. La Paeria va incorporar aquesta possibilitat el novembre del 2022 a la plataforma electrònica municipal de pagament de rebuts d’impostos, taxes o multes, amb la finalitat de fer més accessible l’administració electrònica. Per utilitzar-la, només cal facilitar el número de telèfon associat al Bizum i en uns minuts es pot autoritzar el pagament des de l’aplicació mòbil del banc. Des que la van posar en marxa, el consistori ha recaptat un total de 2.263.331,15 euros a través d’aquest mètode de pagament.
En concret, i segons dades municipals, el 2022 es van efectuar 518 operacions a través de Bizum, per un import global de 64.578,08 euros. En tot el 2023 van ser 10.626 operacions per 1.150.005,40 euros i el 2024 van baixar a 7.348 i 799.483,58, respectivament. Entre gener i març d’aquest any ascendeixen a 2.162 operacions per 249.264,09 euros, de manera que si segueix aquest ritme es podrien superar les xifres de l’exercici anterior.
La tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern, Carme Valls, va destacar “la bona acceptació que ha tingut aquest mètode de pagament entre la ciutadania”. “Si ens fixem en l’any 2023, un 23% de les operacions realitzades electrònicament han estat per Bizum. I l’any passat va suposar un 17% del total d’operacions efectuades a l’oficina virtual”, va remarcar. Així, Valls va subratllar que “l’objectiu és que l’administració electrònica sigui cada vegada més accessible i facilitar-ne l’ús a la ciutadania perquè la gestió sigui més àgil, ràpida i segura”.
La plataforma està integrada amb l’Oficina Virtual Tributària, de manera que permet abonar mitjançant Bizum qualsevol document de cobrament de categoria tributària, d’inspecció i sancions de trànsit. Així mateix, la seua integració en la carpeta ciutadana permet el pagament per Bizum sense necessitat d’accedir a l’oficina virtual tributària i ofereix 33 tràmits. Es pot utilitzar aquesta aplicació en les sol·licituds de les condicions de zona blava per a residents i en les inscripcions a activitats infantils d’estiu, esportives o de persones grans i a convocatòries d’oferta d’ocupació pública.
D’altra banda, a començaments d’aquest mes, la Diputació va posar al cobrament 361.171 rebuts d’impostos i taxes per un valor de 92,6 milions d’euros i per primera vegada va incorporar també la possibilitat d’abonar-los a través de l’aplicació Bizum a l’organisme de recaptació, com va publicar aquest diari.