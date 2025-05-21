URBANISME
Una gran estructura metàl·lica sostindrà la coberta dels Docs per les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida
L’eliminació d’un pilar del magatzem modernista obliga a instal·lar un suport superior en forma de “paraigua” per permetre la maniobra dels vehicles a la futura estació
La gran estructura metàl·lica instal·lada a sobre del magatzem modernista dels Docs subjectarà part de la coberta voltada –l’element més característic d’aquest edifici catalogat pel seu interès històric i artístic– perquè les obres d’habilitació de la nova estació d’autobusos obliguen a suprimir un dels pilars del magatzem.
Una portaveu del departament de Territori, que executa els treballs, va detallar que és necessari eliminar el pilar “per deixar espai suficient de maniobra per als vehicles una vegada que l’estació entri en servei”. Va afegir que per a això cal “construir una estructura que faci de suport superior, com un tirant”.
Finalment, va afirmar que la seua forma “és semblant a la d’un paraigua” i que “és compatible amb les voltes dels Docs, també en forma d’arc”, i que més endavant aquesta estructura es revestirà amb una coberta. Aquest “esquelet” metàl·lic va ser instal·lat la setmana passada sobre una zona de la coberta que dona al costat de la rampa d’accés a la passarel·la per als vianants sobre les vies.Aquest edifici d’estil modernista acollirà el nucli de la futura estació d’autobusos, que substituirà la del carrer Saracíbar i entrarà en servei al llarg del proper any. Les obres van ser adjudicades a l’empresa Copisa Constructora per un pressupost de 36,6 milions d’euros, que compta amb finançament dels fons europeus Next Generation.