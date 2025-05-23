SANITAT
Les infermeres geriàtriques alerten de gran dèficit de professionals i falta de residències
En el seu congrés a Lleida, afirmen que a l’Estat n’hi hauria d’haver 85.000 més d’aquesta especialitat. Reclamen més places públiques per a gent gran i denuncien que hi ha llistes d’espera de 2 i 3 anys
“Actualment caldrien 85.000 infermeres geriàtriques a tot l’Estat per cobrir la demanda i donar un servei de qualitat i aquesta necessitat anirà a més en els pròxims anys.” Així de clara es va mostrar ahir la presidenta de la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Geriontològica (SEEGG), Rosa Martínez, sobre la falta de personal d’aquesta especialitat, que celebra fins avui el seu congrés estatal al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) amb més de 300 professionals. “És un número immens que anirà a més i considerem que és una especialitat que ha tardat molt temps a ser tinguda en compte”, va lamentar, ja que fins al 2003 no va ser reconeguda per l’Estat i fins al 2013 no van sortir les primeres places especialitzades.
Martínez va detallar que les principals dificultats del seu sector “són la falta de reconeixement, la falta de recursos i les condicions laborals, la qual cosa fa que molta gent que s’ha especialitzat no tiri endavant, busqui una altra alternativa laboral o es mudi a l’estranger”. Un fet que provoca que, actualment, les geriàtriques només representen l’1,1% d’infermeres especialistes del sistema sanitari. Va afegir que també es necessiten més residències, especialment públiques, per reduir els costos, donar millor atenció i posar en relleu aquests equipaments. “Hi ha residències amb llistes d’espera de 2-3 anys, és una barbaritat”, va dir Martínez, que va afegir que amb més recursos “canviaria la mala imatge que, de vegades, tenen aquests espais”.
Al seu torn, l’assessora del secretari d’Estat del ministeri de Sanitat, Paloma Calleja, va dir que el Consell Interterritorial de Sanitat va aprovar dimecres un marc estratègic per a cures d’infermeria que permetrà que les infermeres puguin accedir a llocs de gestió del sistema nacional de salut per millorar l’atenció sanitària.
Denuncien que Adeslas ‘retalla’ serveis de Muface
Els sindicats CSIF i Jupol denuncien que des de l’entrada en vigor el passat dia 1 del nou concert de Muface la companyia Adeslas, que dona servei als funcionaris amb Asisa, ha retallat el seu quadre mèdic a Lleida. Afirmen que, a més d’oferir menys serveis, també “oculten facultatius”, en concret 17, que en realitat sí que estan disponibles per als beneficiaris de Muface, segons ha pogut constatar Jupol al contactar amb l’hospital Vithas.
Aquest sindicat ha presentat una denúncia a Muface i CSIF ha manifestat aquesta qüestió al seu consell general. Ambdós indiquen que, davant d’aquesta situació, molts funcionaris s’estan plantejant canviar de companyia d’assegurances o bé passar-se a la sanitat pública, la qual cosa farà augmentar les llistes d’espera.
El 45% dels metges de la província té més de 55 anys
El 45,3% dels metges col·legiats a la província de Lleida el 2024 tenia entre 55 o 70 anys o més, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional de Estadística (INE) del 2024. La xifra total de metges col·legiats a la província és de 2.274, la qual cosa representa un 4,2 per cent més que els que hi havia el 2023. Pel que fa als col·legiats d’Infermeria, que en el conjunt de la província són 2.600 professionals, un 0,8% més, i el 36,5% de les registrades, 951, tenen menys de 35 anys.