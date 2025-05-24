TRIBUNALS
Condemna per no facilitar la conciliació laboral
A un supermercat, per vulnerar els drets d’una empleada amb una filla de 3 anys. Indemnització de 15.000 euros
El jutjat Social 2 de Lleida ha dictat dos sentències en les quals condemna Mercadona per no facilitar la conciliació laboral i familiar i no adaptar els horaris d’una treballadora perquè cuidés la seua filla de tres anys. La jutge condemna l’empresa a indemnitzar-la amb 15.000 euros –7.500 euros en cada sentència– per danys morals, a “fixar uns horaris en consideració a l’adaptació sol·licitada” i declara “nul·la la modificació de condicions de treball” que li va aplicar. La dona va demanar adaptar els horaris –sortir més aviat a la nit– per combinar-se amb la seua parella, que tenia torns nocturns.
Inicialment l’empresa ho va permetre encara que, posteriorment, l’hi va denegar i va modificar el seu horari, sense complir els paràmetres de proporcionalitat de la mesura, segons consta en les sentències. Per tot plegat, considera que “la decisió empresarial de no concedir la concreció horària sol·licitada no s’ajusta a Dret” i “s’ha vist vulnerat el seu dret a la dignitat, per afectar drets fonamentals i tenir un mòbil discriminatori, per la qual cosa és procedent estimar la pretensió de nul·litat de la modificació de condicions de treball”.
L’advocat de l’afectada, Josep Miquel Moragues, explica que “es declara la vulneració dels drets fonamentals de la treballadora com a mare i a no ser discriminada per raó de sexe, així com a la seua indemnitat per la represàlia que hi va haver contra la seua legítima reclamació”.
Per la seua part, Mercadona afirma que “el foment de la conciliació familiar és un valor transversal per a Mercadona i així s’integra al seu model de gestió. Un exemple són les reduccions de jornada (més de 1.500 a Catalunya a finals del 2024), o la implantació de la jornada 5+2, una mesura pionera en el sector, reconeguda com a innovació, que consisteix a deslliurar 2 dies la setmana amb 8 caps de setmana llargs de 3 dies”. Afegeixen que “en aquest cas es van oferir diverses alternatives quant a horaris, que han de ser compatibles amb els de la resta de la plantilla i amb els processos de la botiga”.