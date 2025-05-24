BARRIS
El malson d’una família de Lleida per l’incivisme: “em llencen pedres a casa”
Una veïna que resideix al carrer Antoni Solé, a la Bordeta, al costat d’una plaça pública, denuncia que la seua vida quotidiana s’ha vist greument afectada per l’incivisme. Va explicar que la casa va ser construïda pel seu avi el 1957, molt abans que la plaça, on ara hi ha quatre bars amb terrasses i on juguen molts nens i joves.
Va assenyalar que el problema és que aquests juguen a futbol i no paren de donar cops de pilota contra les parets del seu habitatge durant bona part del dia, i de vegades la pilota acaba dins del jardí i en trenca elements, i els nens entren saltant la tanca. Així mateix, va afegir que també tiren pedres contra la casa i el jardí, que els seus progenitors no els criden l’atenció i que la Guàrdia Urbana fa cas omís de les seues queixes. A més, va subratllar que amb ella viuen els seus pares, que estan a punt de complir 89 anys.