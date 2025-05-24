SERVEIS
Overbooking d’inscrits en escoles bressol de Lleida, amb 575 per a 491 places
Les llistes es publicaran dimecres vinent i la matrícula es farà del 10 al 23 de juny
La mitjanit de dijous a divendres va acabar el termini de preinscripció a les escoles bressol per al curs que ve i l’ajuntament ha rebut un total de 575 sol·licituds per optar a 491 places, de manera que en principi 84 petits es quedaran fora si no hi ha canvis d’última hora.
Del total de preinscripcions rebudes, 298 s’han fet per via telemàtica, 165 de forma presencial a la regidoria d’Educació i les 112 restants s’han registrat in situ en una de les 17 escoles bressol que hi ha a la ciutat, de les quals 16 depenen directament de l’ajuntament, mentre que la de La Faldeta la gestiona el departament d’Educació.
La següent data de què hauran d’estar pendents les famílies és el dimecres vinent 28, dia en què es publicaran les llistes de sol·licitud baremades. Es podrà reclamar fins al dia 30, mentre que el 3 de juny tindrà lloc el sorteig per triar el número de desempat.
Després, del 10 al 23 de juny, ambdós inclosos, es podrà fer la matriculació, ja sigui a través d’internet o demanant cita prèvia a la regidoria d’Educació, situada al número 2 del carrer Bisbe Torres.
D’altra banda, a partir del 3 de juliol s’habilitarà el tràmit per a les llistes de la matrícula viva, que és per a les famílies que no van poder fer en el seu moment la preinscripció.
El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va valorar ahir molt positivament el número d’inscrits en la preinscripció i va destacar que les bressol són “un símbol de l’aposta per l’educació que fa l’ajuntament amb equipaments i serveis de qualitat”.