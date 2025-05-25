SUCCESSOS
Cremats dos vehicles i una furgoneta, sense ferits, als Mangraners
Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir de matinada un incendi que va calcinar dos vehicles i una furgoneta al carrer Transformador, al barri dels Mangraners. L’avís es va rebre a la 1.46 hores, quan es va iniciar un incendi en un dels turismes, les flames del qual van afectar els altres dos. Així mateix, també van afectar la façana de l’immoble i el fum va entrar en alguns locals. No hi va haver persones afectades.