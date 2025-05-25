Festa per a totes les butxaques
El preu per formar part d’una colla va dels 140 als 220 euros segons els serveis que donen. Són des de col·legis professionals fins a grups d’amics
Ser collista és una obligació anual per a molts lleidatans, un fet puntual per a alguns i una aspiració per als altres, però el que està clar és que hi ha moltes maneres de viure l’Aplec i hi ha dos coses indispensables per formar part d’una penya: menjar caragols i pagar una quota. Com tot a la vida, algunes requereixen més inversió que d’altres basant-se en els serveis que ofereixen: unes contracten cuiners, concerts, cambrers i seguretat, mentre que d’altres opten per autoorganitzar-se entre els seus membres.
Així mateix, en unes es paga una mensualitat per cobrir altres activitats al llarg de l’any, mentre que la resta fan un pagament únic per a l’Aplec. Partint d’aquesta base, el preu per formar part d’una colla els tres dies oscil·la entre els 140 i els 220 euros. No obstant, la majoria ofereix la possibilitat de pagar dies solts i fins i tot àpats. A aquesta quota caldria sumar-hi el cost de la vestimenta de cada colla, que inclou almenys fulard i samarreta, que se sol acostar als 20 euros.
D’altra banda, la varietat de colles dona per escriure un llibre. Hi ha col·legis professionals, entitats veïnals, congregacions religioses o grups d’amics que han fet un pas més enllà en els seus divertiments. I és que, certament, hi ha colles per a tots els gustos i condicions.