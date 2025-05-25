Fogons i paelles de dos metres: on s’aconsegueix l’‘artilleria’ per a la festa
Els preparatius per a l’Aplec es poden fer amb dies, setmanes o mesos d’antelació. Anticipant-se a la demanda de les colles, la ferreteria Albert Soler de Lleida va habilitar un expositor en el qual els penyistes podien trobar tot l’equipament necessari per a disfrutar de la festa. Per això, oferien des de paelles i fogons de diferents mides (de ferro polit o esmaltades) fins a tota mena d’accessoris imprescindibles com connectors per al gas, graelles, estris de cuina per remoure els caragols o fins i tot pinces per cuinar la carn o torrar el pa.
Joan Sàez, responsable de parament de l’establiment, ens explica que “els nostres clients venen amb l’objectiu de trobar-ho tot amb una única compra”.
L’establiment va esgotar a començaments d’aquesta setmana les existències de les paelles més grans. En concret, al seu catàleg es podien trobar recipients de fins a 1,15 metres, 1,50 metres, i fins i tot de 2 metres de diàmetre.
Aquestes últimes tenen capacitat per alimentar aproximadament 400 comensals, segons indica Sàez. No obstant, la ferreteria també va registrar demanda de formats més reduïts, ja que hi ha penyes que opten per adquirir diverses paelles de menor mida, a causa de les limitacions d’espai a les seues parcel·les.